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Футбол в России

СМИ: бывший футболист "Зенита" Рондон сообщил, что близок к переходу в ЦСКА

Нападающий выступал в России с 2012 по 2015 год за "Рубин" и "Зенит"
Саломон Рондон Денис Вышинский/ТАСС
Описание
Саломон Рондон
© Денис Вышинский/ТАСС

ТАСС, 9 февраля. Венесуэльский нападающий Саломон Рондон близок к переходу из китайского футбольного клуба "Далянь Ифан" в российский ЦСКА. Об этом со ссылкой на 31-летнего форварда сообщила журналистка MeridianoTV Мари Ферро в Twitter.

"Рондон, я цитирую, близок, нежели далек, к возвращению в Россию, на этот раз в ЦСКА", - написала Ферро.

Рондон уже выступал в России за "Рубин" (2012-2014) и "Зенит" (2014-2015), с которым стал чемпионом и обладателем кубка страны.

В составе сборной Венесуэлы Рондон провел 83 матча и забил 31 мяч. Он является лучшим бомбардиром в истории сборной.

ЦСКА после 19 туров занимает второе место в чемпионате России с 37 очками, лидирует с 41 очком "Зенит".

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