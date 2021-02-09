СМИ: бывший футболист "Зенита" Рондон сообщил, что близок к переходу в ЦСКА

ТАСС, 9 февраля. Венесуэльский нападающий Саломон Рондон близок к переходу из китайского футбольного клуба "Далянь Ифан" в российский ЦСКА. Об этом со ссылкой на 31-летнего форварда сообщила журналистка MeridianoTV Мари Ферро в Twitter.
"Рондон, я цитирую, близок, нежели далек, к возвращению в Россию, на этот раз в ЦСКА", - написала Ферро.
Camino a Rusia— Marie Ferro (@marieferro98) February 8, 2021
Salomón Rondón está (cito): “más cerca que lejos” de regresar a Rusia, en esta oportunidad al CSKA de Moscú.
Equipo que frecuentemente disputa Champions y está de segundo en la tabla de clasificación de la Liga Premier de Rusia.
Рондон уже выступал в России за "Рубин" (2012-2014) и "Зенит" (2014-2015), с которым стал чемпионом и обладателем кубка страны.
В составе сборной Венесуэлы Рондон провел 83 матча и забил 31 мяч. Он является лучшим бомбардиром в истории сборной.
ЦСКА после 19 туров занимает второе место в чемпионате России с 37 очками, лидирует с 41 очком "Зенит".