СМИ: бывший футболист "Зенита" Рондон сообщил, что близок к переходу в ЦСКА

ТАСС, 9 февраля. Венесуэльский нападающий Саломон Рондон близок к переходу из китайского футбольного клуба "Далянь Ифан" в российский ЦСКА. Об этом со ссылкой на 31-летнего форварда сообщила журналистка MeridianoTV Мари Ферро в Twitter.

"Рондон, я цитирую, близок, нежели далек, к возвращению в Россию, на этот раз в ЦСКА", - написала Ферро.