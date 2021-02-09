МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Командный Кубок Первого канала по фигурному катанию будет проводиться на регулярной основе - турнир задумывался как формат, который будет развиваться. Об этом ТАСС сообщила руководитель дирекции спортивного вещания Первого канала Ольга Черносвитова.

Первый турнир прошел в Москве с 5 по 7 февраля, в первый день состоялся прыжковый фестиваль, 6-7 февраля в короткой и произвольной программах состязались две команды - "Красная машина" (капитан - Алина Загитова) и "Время первых" (капитан - Евгения Медведева). Победителями стала команда Загитовой с итоговым счетом 2634,95:2606,21 балла.

"Да, безусловно, - сказала Черносвитова, отвечая на вопрос о регулярности турнира. - Кубок Первого канала задумывался не как разовое мероприятие, а как формат, который хотелось бы развивать в будущем, причем достаточно разнообразно. Нам кажется, что мы сделали правильный шаг в нужном направлении, теперь работаем дальше. Да, мы постараемся всех удивить еще раз".

Нынешний турнир прошел в условиях пандемии коронавируса, из-за которой был отменен ряд соревнований, в том числе чемпионат Европы в Загребе. "Безусловно, основная сложность [через год] будет связана с насыщенным календарем международных стартов в следующем сезоне, но мы искренне надеемся, что совместно с Федерацией фигурного катания на коньках России найдем решение, которое будет максимально комфортно для спортсменов и актуально для болельщиков", - подчеркнула она.

Черносвитова отметила, что несколько важных деталей будут доработаны.

"Вместе с федерацией фактически за три недели удалось спродюсировать настоящий праздник для всей страны и на зависть всему миру. Безусловно, есть масса важных деталей, которые необходимо дорабатывать. Как очень правильно отметила Алина Загитова, мы перфекционисты и будем совершенствовать все аспекты регламента, организации и показа события. Очень здорово, что спортсмены и тренеры активно участвуют в этом процессе".