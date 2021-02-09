"Спартак" подал иск на 2,6 млн рублей к испытывающему финансовые трудности "Тамбову"

5 февраля ассоциация "Футбольный клуб "Тамбов" подала исковое заявление в арбитражный суд Тамбовской области о признании банкротом некоммерческого партнерства "ФК "Тамбов" (прежнее юрлицо клуба), которое в последнее время испытывает серьезные финансовые проблемы. Многомесячные долги по зарплате превышают 150 млн рублей, обсуждался вопрос о снятии клуба с чемпионата России. Дело о признании клуба банкротом было оставлено без движения.

4 февраля президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил о том, что клубу будет оказана финансовая помощь, а также отметил, что лига сделает все, чтобы сохранить "Тамбов". Руководство тамбовского клуба сообщило, что отзовет иск о банкротстве, если получит финансирование.

"Тамбов" ушел на зимнюю паузу, занимая последнее, 16-е место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 13 очков. В чемпионате страны в нынешнем сезоне клубу осталось сыграть 11 матчей. Первый официальный матч в 2021 году у команды запланирован на 21 февраля. В этот день она в Москве должна сыграть с "Локомотивом" в 1/8 финала Бетсити - Кубка России. В 20-м туре РПЛ "Тамбов" 26 февраля в Саранске примет волгоградский "Ротор".