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ММА

Оверим отстранен от боев минимум на два месяца после нокаута от Волкова на турнире UFC

Голландец проиграл россиянину нокаутом во втором раунде

ТАСС, 9 февраля. Нидерландский боец смешанного стиля (ММА) Алистар Оверим по медицинским показателям отстранен от боев минимум на два месяца после поражения на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) от россиянина Александра Волкова. Как сообщает Sherdog, он отстранен от поединков условно на полгода, врач должен подтвердить его восстановление после перелома носовой кости.

В воскресенье Волков нокаутировал 40-летнего Оверима во втором раунде боя на турнире UFC в Лас-Вегасе. Сам россиянин избежал отстранения по медицинским показателям.

На счету Оверима 47 побед и 19 поражений в ММА, еще один бой признан несостоявшимся.

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