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ММА

Бывший чемпион Bellator Страус арестован за нападение на девушку

Инцидент произошел 21 января

ТАСС, 9 февраля. Бывший чемпион организации Bellator в полулегком весе Дэниел Страус арестован за нападение на бывшую подругу. Об этом сообщает портал MMAjunkie.

Инцидент произошел еще 21 января в округе Броуард (штат Флорида), 36-летний Страус был арестован 5 февраля.

Как следует из материалов дела, последние три года Страус находился в периодических интимных отношениях с потерпевшей. По ее словам, 21 января они с бойцом начали спор в текстовых сообщениях, после чего тот появился на ее рабочем месте, чтобы обсудить разногласия. В итоге все завершилось тем, что Страус ее избил и несколько раз ударил "острым предметом".

Боец все еще находится под арестом, залог установлен в $100 тыс.

Всего Страус провел в смешанных единоборствах 35 боев, одержав 26 побед и потерпев 9 поражений. В свое время он провел три года в тюрьме за ограбление, в 2013 году его арестовывали за хранение наркотиков.

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