Журналистам разрешено демонстрировать символы России на чемпионате мира по биатлону

БЛЕД /Словения/, 9 февраля. /ТАСС/. Журналистам разрешено демонстрировать государственные символы России на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке. Об этом ТАСС сообщили в Международном союзе биатлонистов (IBU).

Вступившие в декабре в силу двухлетние санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) ввели запрет на использование на чемпионатах мира и Олимпийских играх российских флага, герба и гимна. В словенской Поклюке российские биатлонисты выступят в статусе команды Союза биатлонистов России, при этом для ее обозначения можно будет использовать только английскую аббревиатуру национальной федерации - RBU (Russian Biathlon Union). Вместо российского триколора на флаге будет изображен монохромный логотип СБР.