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Чемпионат мира по биатлону

Журналистам разрешено демонстрировать символы России на чемпионате мира по биатлону

При этом передавать российским спортсменам государственную символику сотрудникам СМИ запрещено
© Сергей Бобылев/ТАСС

БЛЕД /Словения/, 9 февраля. /ТАСС/. Журналистам разрешено демонстрировать государственные символы России на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке. Об этом ТАСС сообщили в Международном союзе биатлонистов (IBU).

Вступившие в декабре в силу двухлетние санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) ввели запрет на использование на чемпионатах мира и Олимпийских играх российских флага, герба и гимна. В словенской Поклюке российские биатлонисты выступят в статусе команды Союза биатлонистов России, при этом для ее обозначения можно будет использовать только английскую аббревиатуру национальной федерации - RBU (Russian Biathlon Union). Вместо российского триколора на флаге будет изображен монохромный логотип СБР.

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В IBU отметили, что не стали вводить ограничения в отношении журналистов, поскольку санкции WADA этого не требуют. При этом в международной федерации подчеркнули, что журналистам запрещено передавать российским спортсменам государственную символику, так что финишировать с государственным флагом в гонках им не удастся.

Болельщики на чемпионат мира в связи с пандемией коронавируса допущены не будут. Турнир пройдет с 10 по 21 февраля.

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Чемпионат мира по биатлону
Летние олимпийские виды спорта
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