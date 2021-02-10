Закон раздора. "Акт Родченкова" разделяет спортивную Европу и США

Рассказываем о том, почему иск о защите чести и достоинства российских биатлонисток Яны Романовой, Ольги Зайцевой и Ольги Вилухиной против бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории был вынужденно отозван

В декабре прошлого года Дональд Трамп подписал закон, который получил название "акт Родченкова". Частные нарушения спортсменов под этот акт не подпадают. У него иные цели — организаторы мошеннических схем, которые создают условия для нарушения антидопинговых правил и помогают уйти от наказания. Иначе говоря, к ответственности будут привлекаться не столько спортсмены, сколько организации, официальные лица, государственные чиновники или врачи.

На эту тему Иск биатлонисток к Родченкову был отозван из-за поправок в законодательстве США

О том, что этот закон приведет к катастрофе, говорили и в МИДе — Сергей Лавров, Мария Захарова, и многие российские спортивные чиновники. Впрочем, от них подобная риторика ожидаема. Но позже к критикам закона примкнули Всемирное антидопинговое агентство (WADA), открыто заявившее, что "акт Родченкова" подорвет сотрудничество стран в борьбе с допингом, и даже отчасти Международный олимпийский комитет (МОК), раскритиковавший закон за однобокость — акт не распространяется на внутренние спортивные лиги США. Политика двойных стандартов В 2021 году критиков "акта Родченкова" и всей ситуации с бывшим главой Московской антидопинговой лаборатории становится все больше, и теперь даже у Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) есть повод для вопросов. Осенью прошлого года CAS полностью оправдал российских биатлонисток Ольгу Вилухину, Яну Романову и частично Ольгу Зайцеву, которые еще в 2018 году, параллельно с разбирательствами в Лозанне, направили иски о клевете со стороны Родченкова в суд Нью-Йорка. Теперь же иски россиянок в Нью-Йорке стали безосновательными по причине законодательных нововведений в США. Речь идет об изменениях, внесенных в закон против использования судебных процессов, направленных на ограничение свободы слова (Anti-SLAPP законодательство Нью-Йорка). Они были внесены 10 ноября 2020 года. И хотя первые иски против Родченкова российская сторона направила три года назад, в его случае закон получил обратную силу.

Назвав именем Родченкова закон, США подняли статус бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории на невероятную высоту неуязвимости. Все, что он говорит и заявляет, как бы признано правдой по умолчанию, но CAS решением оправдать российских биатлонисток уже показал, что это не так. Интересы биатлонисток в CAS представлял адвокат Иван Хензер, и, по его словам, политика двойных стандартов стала очевидной. "Сейчас мы видим, что есть два разных стандарта: швейцарский и нью-йоркский, — рассказал Хензер ТАСС. — Я сказал "швейцарский", потому что дела биатлонисток, которые я вел, рассматривались в спортивном суде в Лозанне. И да, мне кажется, что стандарты разнятся. После успеха [в CAS] биатлонисток Романовой и Вилухиной логично было бы предположить, что следующим шагом станут санкции в отношении Родченкова за клевету. Он везде утверждал, что все российские биатлонисты "грязные", поддерживаются мифической допинговой программой на уровне правительства и так далее. Но потом биатлонистки были полностью оправданы в CAS, который, надо это подчеркнуть, глобально является верховным судом в спортивной сфере". "Если посмотреть на другую сторону дела, то Родченков должен быть привлечен за клевету. Но теперь очевидно, что юридический контекст везде отличается, стандарты неодинаковы", —подчеркнул юрист.

"В США дали имя Родченкова антидопинговому закону. А теперь выходит, что человек, именем которого назван закон, сам обвиняется в клевете. Думаю, они поняли, что угодили в эту ловушку и имя Родченкова надо защитить. И кажется, что этот новый закон принят во многом, чтобы защитить доктора [Родченкова]. Я общался со своими коллегами в США, и они утверждают, что теперь почти нереально выиграть это дело о клевете в США. Родченков находится под программой защиты свидетелей, и поэтому его почти невозможно трогать". Свобода слова любой ценой Иск из Нью-Йорка пришлось отозвать, и борьба за правду продолжится исключительно в европейских судах. Представляющий интересы биатлонисток в суде США адвокат Скотт Балбер объяснил, в чем причина такого шага. "К сожалению, законодательство значительно увеличило необходимые усилия для доказательства клеветы — теперь сторона обвинения должна представить доказательства непосредственного злого умысла со стороны ответчика. Мы считаем, что это неслучайно, — признался Балбер в беседе с корреспондентом ТАСС. — CAS полностью оправдал двух биатлонисток и смягчил наказание для третьей — это по формальным признакам указывает на то, что общественные обвинения против них были ложными и, как мы полагаем, осознанными. В этой связи мы продолжим работать по всем открытым для нас направлениям в европейских судах, чтобы защитить репутацию всех трех биатлонисток". Адвокат Софи Пирсон, работающая как в США, так и во Франции, так объяснила ТАСС происходящее: "Большинство российских спортсменов, которых обвинили в употреблении допинга во время Олимпийских игр в Сочи, были оправданы за отсутствием доказательств. Две биатлонистки, которые подали иск о защите чести и достоинства в Нью-Йорке в 2018 году, были полностью оправданы. Иск о защите чести и достоинства не может оставаться в силе при наличии правды или осведомленности о лжи от информатора".

На эту тему Королькевич не сомневался в том, что допинговое дело против Вилухиной было сфабриковано