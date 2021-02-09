В Минздраве Латвии считают, что ЧМ по хоккею не будет связан с эпидемиологическими рисками

РИГА, 9 февраля. /ТАСС/. Чемпионат мира по хоккею, который пройдет в Латвии с 21 мая по 6 июня, не будет связан с большими рисками для эпидемиологической безопасности. Такое мнение во вторник высказал главный инфекционист министерства здравоохранения республики Уга Думпис.

"Если в течение недели из Великобритании прилетело 600 пассажиров, которые бесконтрольно разбрелись по всей стране, то на чемпионат в Ригу прибудут около 1 200 человек, которые будут находиться вместе и контролироваться, - сказал Думпис в интервью местной газете Latvijas Avize. - Я здесь не вижу больших проблем. Это будут профессионалы, которые привыкли жить и играть в "пузырях".

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) 2 февраля принял решение провести все игры чемпионата мира в Латвии. Изначально матчи должны были пройти в Минске и Риге, но 18 января совет IIHF принял решение лишить столицу Белоруссии права на проведение части турнира. Латвия во второй раз примет турнир, впервые мировое первенство прошло в Риге в 2006 году.

В чемпионате будут участвовать порядка 1 200 человек, включая хоккеистов, судей, должностных лиц и представителей средств массовой информации. Как ранее заявил руководитель департамента спорта Министерства образования и науки Латвии Эдгарс Северс, первенство пройдет в строгих условиях эпидемиологической безопасности - все игроки, обслуживающий и технический персонал, а также представители СМИ будут проживать в формате "пузыря" в одной гостинице. Проведение чемпионата запланировано без зрителей, однако, как допустил ранее глава Латвийской федерации хоккея Айгарс Калвитис, если к маю эпидемиологическая ситуация в республике улучшится, на матчи могут быть допущены зрители.