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Футбол в России
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"Спартак" подал апелляцию на решение КДК о дисквалификации Тедеско

Тедеско был дисквалифицирован на три матча за оскорбительный жест в адрес соперника после встречи с "Сочи"

МОСКВА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Московский "Спартак" подал апелляцию на решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) о дисквалификации главного тренера команды Доменико Тедеско на три матча Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС сообщил директор департамента по связам с общественностью красно-белых Антон Фетисов.

Тедеско был дисквалифицирован на три матча за оскорбительный жест в адрес соперника и оштрафован на 50 тыс. рублей по итогам гостевой встречи 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги против "Сочи" (0:1).

"Да, подали [апелляцию]", - сказал Фетисов, отвечая на вопрос ТАСС.

По словам Фетисова, КДК может рассмотреть апелляцию в пятницу.

Из-за дисквалификации Тедеско должен будет пропустить матчи чемпионата России против "Рубина" (28 февраля, дома), "Краснодара" (7 марта, дома) и "Динамо" (13 марта, в гостях).

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