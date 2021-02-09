{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат мира по биатлону

Объявлен состав российской команды на первую гонку чемпионата мира по биатлону

В смешанной эстафете примут участие Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева
Александр Логинов EPA-EFE/ARMANDO BABANI
Описание
Александр Логинов
© EPA-EFE/ARMANDO BABANI

БЛЕД /Словения/, 9 февраля. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по биатлону утвердил состав команды на первую гонку чемпионата мира в словенской Поклюке - смешанную эстафету. В гонке примут участие Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева, сообщил ТАСС главный тренер национальной команды Валерий Польховский.

Гонка состоится 10 февраля, начало - 17:00 мск. На старт биатлонисты будут уходить в указанном порядке. На чемпионате мира смешанная эстафета пройдет в непривычном формате: первые два этапа пробегут мужчины, оставшиеся два - женщины.

В таком составе российская команда в январе победила на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия), однако тогда смешанную эстафету начинали Кайшева и Миронова.

Чемпионат мира пройдет с 10 по 21 февраля. В соревновательной программе турнира 12 гонок. Медали в смешанной эстафете на чемпионате мира впервые были разыграны в 2005 году, на Олимпийских играх - в 2014 году.

Теги
Чемпионат мира по биатлону
Чемпионат мира по биатлону
Очередное тестирование не выявило случаев COVID-19 среди российских биатлонистов перед ЧМ
Турнир пройдет с 10 по 21 февраля
Читать полностью