Российским биатлонистам на чемпионате мира запретили публиковать в соцсетях флаг страны

БЛЕД /Словения/, 9 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Биатлонистам, тренерам и специалистам российской команды настоятельно рекомендовано не публиковать в социальных сетях изображение государственных символов страны во время чемпионата мира в Словении. Об этом ТАСС сообщили в Международном союзе биатлонистов (IBU).

Журналистам разрешено демонстрировать символы России на чемпионате мира по биатлону

Вступившие в декабре в силу двухлетние санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) ввели запрет на использование на чемпионатах мира и Олимпийских играх российских флага, герба и гимна. В словенской Поклюке российские биатлонисты выступят в статусе команды Союза биатлонистов России, при этом для ее обозначения можно будет использовать только английскую аббревиатуру национальной федерации - RBU (Russian Biathlon Union). Вместо российского триколора на флаге будет изображен монохромный логотип СБР.

В IBU отметили, что за публикацию в социальных сетях изображений государственной символики членам российской команды может быть вынесено предупреждение.

Чемпионат мира в Поклюке пройдет с 10 по 21 февраля.