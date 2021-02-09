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Летние олимпийские виды спорта

Чемпион Европейских игр борец Кабалоев сменил спортивное гражданство на итальянское

По мнению президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили, Кабалоеву будет крайне сложно составить конкуренцию российским спортсменам на Олимпийских играх в Токио

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Победитель Европейских игр 2019 года в Минске борец греко-римского стиля Заур Кабалоев сменил российское спортивное гражданство на итальянское. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Кабалоев, представляющий мордовскую школу греко-римской борьбы, выступает в весовой категории до 63 кг.

"Заур будет выступать за Италию, он уволился, сменил гражданство - смысла его удерживать не было", - рассказал Мамиашвили.

На вопрос ТАСС, сможет ли 28-летний спортсмен составить конкуренцию российским борцам на Играх в Токио, Мамиашвили ответил: "Не думаю. На адаптацию после перехода обычно уходит два года, плюс вне национальной сборной составить конкуренцию ему будет крайне сложно".

На Европейских играх Кабалоев победил в весовой категории до 67 кг. Он также является бронзовым призером (до 63 кг) чемпионата Европы в Каспийске 2018 года, двукратным чемпионом России.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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