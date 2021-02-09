Чемпион Европейских игр борец Кабалоев сменил спортивное гражданство на итальянское

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Победитель Европейских игр 2019 года в Минске борец греко-римского стиля Заур Кабалоев сменил российское спортивное гражданство на итальянское. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Кабалоев, представляющий мордовскую школу греко-римской борьбы, выступает в весовой категории до 63 кг.

"Заур будет выступать за Италию, он уволился, сменил гражданство - смысла его удерживать не было", - рассказал Мамиашвили.

На вопрос ТАСС, сможет ли 28-летний спортсмен составить конкуренцию российским борцам на Играх в Токио, Мамиашвили ответил: "Не думаю. На адаптацию после перехода обычно уходит два года, плюс вне национальной сборной составить конкуренцию ему будет крайне сложно".

На Европейских играх Кабалоев победил в весовой категории до 67 кг. Он также является бронзовым призером (до 63 кг) чемпионата Европы в Каспийске 2018 года, двукратным чемпионом России.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.