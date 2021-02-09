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Зимние олимпийские виды спорта

Определен состав российской команды на чемпионат мира по фристайлу в ски-кроссe

Соревнования пройдут в Швеции 10-13 февраля
© EPA-EFE/SERGEI ILNITSKY

ТАСС, 9 февраля. Федерация фристайла России опубликовала состав команды на чемпионат мира в дисциплине "ски-кросс". Об этом сообщает пресс-служба организации.

В него вошли Анастасия Чирцова, Мария Доброва, Екатерина Мальцева, Сергей Ридзик, Игорь Омелин, Артем Набиулин и Владимир Шмыров.

Чемпионат мира в дисциплине "ски-кросс" пройдет в шведском Идре с 10 по 13 февраля. Спортсмены будут выступать на турнире под флагом Олимпийского комитета России, официальное название команды - Russian Ski Federation (RSF).

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