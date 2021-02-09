Английский арбитр Дин пропустит ближайший тур чемпионата страны из-за сообщений с угрозами

ТАСС, 9 февраля. Футбольный арбитр Майк Дин, в адрес которого поступили угрозы в соцсетях, не будет работать на матчах 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает телеканал Sky Sports .

В двух последних играх "Фулхэм" - "Вест Хэм" (0:0) и "Манчестер Юнайтед" - "Саутгемптон" (9:0) Дин показал три красные карточки. Две из них впоследствии были признаны ошибочными. По информации Sky Sports, 52-летний судья попросил о возможности пропустить ближайший тур АПЛ из-за угроз, поступивших в адрес арбитра и его семьи. Отмечается, что в среду Дин отработает игру Кубка Англии межу "Лестером" и "Брайтоном", как и было запланировано.

Глава совета профессиональных судей Англии Майк Райли выразил Дину полную поддержку организации, а исполнительный директор АПЛ Ричард Мастерс призвал вмешаться в происходящее руководство социальных сетей, откуда поступали угрозы.

"Непростительно, что Майк Дин и его семья подверглись оскорблениям в интернете, включая угрозы смерти, в результате работы арбитра на матчах премьер-лиги. Совершенно неприемлемо, что мы регулярно наблюдаем оскорбительное поведение в отношении игроков, менеджеров и официальных лиц матча в социальных сетях. Это еще раз подчеркивает необходимость более активного вмешательства со стороны компаний, занимающихся социальными сетями, для прекращения злоупотреблений в интернете и выявления правонарушителей", - сказал Мастерс.