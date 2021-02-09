Российские биатлонисты получили новые комбинезоны для выступления на чемпионате мира

БЛЕД /Словения/, 9 февраля. /ТАСС/. Российские биатлонисты получили новую форму, которая будет использована на чемпионате мира в словенской Поклюке. Об этом ТАСС сообщили в Союзе биатлонистов России (СБР).

Россияне будут соревноваться в спортивных комбинезонах, на которых будет отсутствовать национальная символика согласно санкциям Всемирного антидопингового агентства (WADA).

"Получили новую форму", - заявили ТАСС в СБР.

В новых комбинезонах на официальную тренировку вышли биатлонисты, которые примут участие в смешанной эстафете 10 февраля. В гонке примут участие Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

Вступившие в силу в декабре двухлетние санкции WADA ввели запрет на использование на чемпионатах мира и Олимпийских играх российских флага, герба и гимна. В Поклюке российские биатлонисты выступят в статусе команды Союза биатлонистов России, при этом для ее обозначения можно будет использовать только английскую аббревиатуру национальной федерации - RBU (Russian Biathlon Union). Вместо российского триколора на флаге будет изображен монохромный логотип СБР.

Чемпионат мира в Поклюке пройдет с 10 по 21 февраля.