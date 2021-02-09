Садулаев пропустит предолимпийский чемпионат России по вольной борьбе

ТАСС, 9 февраля. Олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев пропустит чемпионат России по вольной борьбе в Улан-Удэ. Об этом сообщил главный тренер сборной Росси Дзамболат Тедеев, комментарий которого приводит пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.

Турнир в Улан-Удэ пройдет с 11 по 14 марта.

"На чемпионате России будут бороться все наши лидеры, за исключением Абдулрашида Садулаева (до 97 кг) и Шамиля Шарипова (до 125 кг) - их мы освободили. Победитель Кубка мира 2020 года Шарипов отправится на лицензионный турнир в Будапешт, который состоится через неделю после чемпионата России. Если Шамиль завоюет лицензию - тогда получит "прикидку" с чемпионом России в весе до 125 кг, и победитель выступит на чемпионате Европы в апреле. В весе до 97 кг наш лидер и капитан команды олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев также проведет "прикидку" с чемпионом России - и победитель попадет в состав на Европу", - рассказал Тедеев.

Ранее бюро Объединенного мира борьбы (UWW) утвердило сроки проведения турниров, на которых будут разыграны лицензии на Олимпийские игры в Токио - европейский квалификационный турнир состоится в марте в Венгрии, мировая квалификация - в начале мая в Софии, чемпионат Европы пройдет в Польше 19-25 апреля. Олимпийские игры в Токио состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

24-летний Садулаев является победителем Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, пятикратным чемпионом мира, четырехкратным чемпионом Европы и двукратным победителем Европейских игр.