НХЛ готова к диалогу со всеми сторонами по вопросу участия игроков в Олимпиаде

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Национальная хоккейная лига (НХЛ) готова взаимодействовать с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международной федерацией хоккея (IIHF) в вопросе участия своих игроков на Олимпиаде 2022 года. Об этом ТАСС сообщил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.

11 июля НХЛ заключила коллективный договор с профсоюзом игроков, в котором прописано, что хоккеисты, выступающие в лиге, примут участие в Олимпиадах 2022 и 2026 годов при условии достижения договоренности лиги с МОК и IIHF.

"Да, мы намерены взаимодействовать с соответствующими сторонами для обсуждения возможности участия игроков НХЛ в Олимпийских играх в Пекине", - сказал Дэйли.

3 февраля Федерация хоккея Канады (Hockey Canada) объявила состав генеральных менеджеров на Игры 2022 года. Генеральный менеджер "Сент-Луиса" Дуг Армстронг займет аналогичную должность в сборной Канады. Его помощниками станут генеральный менеджер "Эдмонтона" Кен Холланд, генеральный менеджер "Каролины" Рон Фрэнсис, член специального департамента "Флориды" по работе с вратарями Роберто Луонго и генеральный менеджер "Бостона" Дон Суини.

Представители НХЛ участвовали в Олимпиадах с 1998 по 2014 год. Лига отказалась приостанавливать сезон на время зимних Игр 2018 года в Пхёнчхане, победителем хоккейного турнира которых стала команда "Олимпийские атлеты из России".

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.