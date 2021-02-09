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Футбол в России

РФС рассмотрит апелляцию "Спартака" на дисквалификацию Тедеско 17 февраля

Тренер был дисквалифицирован на три матча за оскорбительный жест в адрес соперника в игре чемпионата России против "Сочи"
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Российский футбольный союз (РФС) рассмотрит апелляцию московского "Спартака" на дисквалификацию главного тренера команды Доменико Тедеско 17 февраля. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.

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Тренер был дисквалифицирован на три игры за оскорбительный жест в адрес соперника и оштрафован на 50 тыс. рублей по итогам гостевого матча 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги против "Сочи" (0:1), который прошел 12 декабря.

"Апелляционный комитет РФС рассмотрит заявление "Спартака" 17 февраля", - сообщили в РФС.

Из-за дисквалификации Тедеско должен будет пропустить матчи чемпионата против "Рубина" (28 февраля, дома), "Краснодара" (7 марта, дома) и "Динамо" (13 марта, в гостях).

Теги
Российский футболТедеско, Доменико
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