Степень серьезности травмы Малкома станет известна в среду

ТАСС, 9 февраля. Бразильский форвард "Зенита" Малком получил повреждение, степень серьезности которого будет определена в среду. Об этом сообщил главный тренер команды Сергей Семак, комментарий которого приводит пресс-служба "Зенита".

Во вторник "Зенит" провел товарищеский матч со сборной Иордании и одержал победу со счетом 1:0. Автором забитого мяча стал Артем Дзюба. На 52-й минуте Малком покинул поле из-за травмы колена.

"Пока не знаем, я думаю, завтра будет какая-то информация. Сейчас по горячим следам достаточно сложно что-то сказать, посмотрим. Момент неприятный, его ощущения тоже достаточно неприятные, но насколько серьезная травма, сказать пока нельзя. Завтра будет информация", - рассказал Семак.

Бразильцу 23 года, он перешел в "Зенит" из испанской "Барселоны" в августе 2019 года. На его счету пять мячей и пять голевых передач в 34 матчах за петербургский клуб.