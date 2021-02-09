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Футбол в России

Степень серьезности травмы Малкома станет известна в среду

В товарищеской игре во вторник бразильский форвард получил травму колена
Малком Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Малком
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 9 февраля. Бразильский форвард "Зенита" Малком получил повреждение, степень серьезности которого будет определена в среду. Об этом сообщил главный тренер команды Сергей Семак, комментарий которого приводит пресс-служба "Зенита".

Во вторник "Зенит" провел товарищеский матч со сборной Иордании и одержал победу со счетом 1:0. Автором забитого мяча стал Артем Дзюба. На 52-й минуте Малком покинул поле из-за травмы колена.

"Пока не знаем, я думаю, завтра будет какая-то информация. Сейчас по горячим следам достаточно сложно что-то сказать, посмотрим. Момент неприятный, его ощущения тоже достаточно неприятные, но насколько серьезная травма, сказать пока нельзя. Завтра будет информация", - рассказал Семак.

Бразильцу 23 года, он перешел в "Зенит" из испанской "Барселоны" в августе 2019 года. На его счету пять мячей и пять голевых передач в 34 матчах за петербургский клуб.

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