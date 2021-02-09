Агапитов выдвинут на пост первого вице-президента Международной федерации тяжелой атлетики

Также Агапитов значится в списке кандидатов в исполком IWF и на пост вице-президента организации. Ранее Агапитов сообщил ТАСС, что исполком ФТАР принял решение о выдвижении его на пост вице-президента и в члены исполкома IWF, а также о выдвижении Александра Кишкина в технический комитет IWF, Владимира Сафонова - в тренерский комитет, Сергея Серебрякова - в медицинский комитет. Все они значатся в списках кандидатов на данные должности, которые опубликованы на сайте IWF.

Кроме того, IWF огласила список кандидатов на пост президента организации. Ими стали Чжоу Цзиньцян (Китай), Каролина Лундаль (Финляндия), Майкл Ирани (Великобритания), Пиррос Димас (Греция), Али Моради (Иран), Мохаммед Джалуд (Ирак), Жанат Туссупбеков (Казахстан), Стиан Гримсет (Норвегия), Мохамед Юсеф Аль-Мана (Катар), Нику Влад (Румыния) и Урсула Папандреа (США).

15 апреля 2020 года исполком IWF принял отставку венгра Тамаша Аяна, который возглавлял федерацию с 2000 года. Независимая комиссия во главе с Ричардом Маклареном в свою очередь выявила факты коррупции в IWF, направленные на сокрытие положительных результатов допинг-проб спортсменов.

Исполком IWF в октябре назначил исполняющим обязанности главы организации Ирани. На этом посту он сменил Папандреа, которая временно возглавила федерацию после ухода Аяна.

Выборы руководства IWF должны пройти 27 марта на конгрессе организации в Стамбуле. Агапитову 50 лет, он возглавляет ФТАР с 2016 года. В мае 2017 года был избран в исполком Международной федерации тяжелой атлетики.