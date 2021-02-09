"Северсталь" обыграла "Йокерит" и догнала его по очкам в таблице Западной конференции КХЛ

ТАСС, 9 февраля. Череповецкая "Северсталь" в овертайме победила хельсинкский "Йокерит" со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей две шайбы забросил Игорь Гераськин (14-я и 62-я минуты). У проигравших отличился Якуб Крейчик (26).
"Северсталь" набрала 62 очка в 55 матчах и сравнялась по числу баллов с занимающим пятую строчку в Западной конференции "Йокеритом", у которого на две игры меньше. Череповецкий клуб идет шестым.
В следующей встрече "Северсталь" 16 февраля примет ярославский "Локомотив", "Йокерит" 11 февраля дома сыграет с пекинским "Куньлунем".
В другом матче игрового дня омский "Авангард" дома победил рижское "Динамо" со счетом 5:1.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА*
|54
|31
|5
|3
|2
|3
|10
|170-112
|83
|2
|СКА*
|54
|29
|2
|2
|4
|4
|13
|161-115
|74
|3
|Динамо М*
|55
|30
|4
|0
|4
|2
|15
|170-127
|74
|4
|Локомотив*
|54
|25
|5
|3
|1
|5
|15
|161-117
|72
|5
|Йокерит
|53
|23
|3
|2
|1
|5
|19
|147-132
|62
|6
|Северсталь
|55
|21
|5
|3
|3
|1
|22
|137-148
|62
|7
|Динамо Мн
|54
|16
|9
|4
|1
|2
|22
|148-153
|61
|8
|Витязь
|54
|20
|3
|3
|2
|2
|24
|145-155
|56
|9
|Спартак
|54
|18
|6
|1
|2
|4
|23
|139-157
|56
|10
|Сочи
|55
|12
|2
|0
|2
|6
|33
|113-181
|36
|11
|Динамо Р
|54
|4
|2
|2
|3
|6
|37
|114-193
|25
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс*
|54
|32
|2
|5
|2
|4
|9
|171-115
|84
|2
|Авангард*
|55
|31
|2
|0
|5
|6
|11
|166-125
|77
|3
|Металлург*
|54
|31
|0
|4
|1
|4
|14
|153-122
|75
|4
|Салават Юлаев*
|55
|24
|5
|5
|1
|4
|16
|167-139
|73
|5
|Трактор*
|54
|25
|3
|2
|3
|2
|19
|141-128
|65
|6
|Торпедо НН*
|55
|22
|3
|4
|2
|5
|19
|161-152
|65
|7
|Автомобилист*
|54
|23
|3
|2
|3
|4
|19
|143-137
|63
|8
|Барыс*
|54
|18
|7
|3
|2
|4
|20
|133-140
|62
|9
|Сибирь
|54
|17
|3
|2
|3
|1
|28
|128-146
|48
|10
|Амур
|54
|15
|4
|1
|5
|0
|29
|128-157
|45
|11
|Нефтехимик
|54
|12
|2
|2
|0
|0
|38
|124-203
|32
|12
|Куньлунь
|53
|10
|0
|1
|2
|6
|34
|121-187
|30