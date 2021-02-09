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КХЛ

"Северсталь" обыграла "Йокерит" и догнала его по очкам в таблице Западной конференции КХЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу череповецкой команды
Хоккеисты "Северстали" Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Хоккеисты "Северстали"
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 9 февраля. Череповецкая "Северсталь" в овертайме победила хельсинкский "Йокерит" со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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В составе победителей две шайбы забросил Игорь Гераськин (14-я и 62-я минуты). У проигравших отличился Якуб Крейчик (26).

"Северсталь" набрала 62 очка в 55 матчах и сравнялась по числу баллов с занимающим пятую строчку в Западной конференции "Йокеритом", у которого на две игры меньше. Череповецкий клуб идет шестым.

В следующей встрече "Северсталь" 16 февраля примет ярославский "Локомотив", "Йокерит" 11 февраля дома сыграет с пекинским "Куньлунем".

В другом матче игрового дня омский "Авангард" дома победил рижское "Динамо" со счетом 5:1.

Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА*5431532310170-11283
2СКА*5429224413161-11574
3Динамо М*5530404215170-12774
4Локомотив*5425531515161-11772
5Йокерит5323321519147-13262
6Северсталь5521533122137-14862
7Динамо Мн5416941222148-15361
8Витязь5420332224145-15556
9Спартак5418612423139-15756
10Сочи5512202633113-18136
11Динамо Р544223637114-19325
Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс*543225249171-11584
2Авангард*5531205611166-12577
3Металлург*5431041414153-12275
4Салават Юлаев*5524551416167-13973
5Трактор*5425323219141-12865
6Торпедо НН*5522342519161-15265
7Автомобилист*5423323419143-13763
8Барыс*5418732420133-14062
9Сибирь5417323128128-14648
10Амур5415415029128-15745
11Нефтехимик5412220038124-20332
12Куньлунь5310012634121-18730

 

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