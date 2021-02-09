"Северсталь" обыграла "Йокерит" и догнала его по очкам в таблице Западной конференции КХЛ

ТАСС, 9 февраля. Череповецкая "Северсталь" в овертайме победила хельсинкский "Йокерит" со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей две шайбы забросил Игорь Гераськин (14-я и 62-я минуты). У проигравших отличился Якуб Крейчик (26).

"Северсталь" набрала 62 очка в 55 матчах и сравнялась по числу баллов с занимающим пятую строчку в Западной конференции "Йокеритом", у которого на две игры меньше. Череповецкий клуб идет шестым.

В следующей встрече "Северсталь" 16 февраля примет ярославский "Локомотив", "Йокерит" 11 февраля дома сыграет с пекинским "Куньлунем".

В другом матче игрового дня омский "Авангард" дома победил рижское "Динамо" со счетом 5:1.