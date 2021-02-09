Серебряный призер Олимпийских игр хоккеист "Коламбуса" Микко Койву завершил карьеру

"Это было непростое решение для меня, поскольку я любил каждую минуту своего пребывания в "Коламбусе" и действительно надеялся, что смогу помочь команде достичь своих целей в этом сезоне, - сказал 37-летний Койву. - Но суть в том, что я не смог вернуть уровень своей игры, который мне нужен, чтобы быть верным себе и справедливым по отношению к своим товарищам по команде, поэтому сейчас самое время уйти из хоккея. Мне повезло, и я бесконечно благодарен "Миннесоте" и "Коламбусу" за те возможности, которые они дали мне, чтобы осуществить свои мечты об игре в Национальной хоккейной лиге в течение последних 16 лет".

Койву выступал за "Коламбус" с 2020 года, в составе команды он провел 7 матчей, в которых набрал 2 (1 гол + 1 результативная передача) очка. Большую часть своей карьеры он провел в "Миннесоте", которая выбрала его в первом раунде драфта 2001 года под общим шестым номером и с которой он дважды доходил до второго раунда Кубка Стэнли. Всего в НХЛ на его счету 1 035 матчей и 711 (206+505) набранных очков. Также он выступал за финский клуб ТПС и "Хьюстон" из Американской хоккейной лиги.

В составе сборной Финляндии Койву выигрывал серебро Олимпийских игр 2006 года и бронзу Олимпиады-2010, также в его активе победа на чемпионате мира 2011 года, две серебряные и две бронзовые медали мировых первенств.