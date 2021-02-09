Рон Хекстолл назначен генеральным менеджером клуба НХЛ "Питтсбург"

ТАСС, 9 февраля. Канадец Рон Хекстолл назначен на пост генерального менеджера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург". Об этом сообщает пресс-служба команды.
Президентом клуба по хоккейным операциям стал Брайан Бурк.
"Для меня большая честь присоединиться к "Питтсбург Пингвинз" - организации, хорошо известной своим превосходством на льду и за его пределами, - сказал 56-летний Хекстолл. - Я с нетерпением жду совместной работы с Брайаном и всей организацией для достижения конечной цели - привезти еще один Кубок Стэнли в Питтсбург".
27 января пост генменеджера по личным причинам покинул Джим Рутерфорд, занимавший эту должность с сезона-2014/15 и приведший "Питтсбург" к двум победам в Кубке Стэнли.
В качестве игрока в НХЛ Хекстолл выступал за "Филадельфию", "Квебек" и "Нью-Йорк Айлендерс". На его счету 608 матчей в лиге, в которых он забросил две шайбы. Больше голов среди вратарей только в активе Мартина Бродо (три).
В составе "Питтсбурга" выступает российский нападающий Евгений Малкин.