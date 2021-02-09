Рон Хекстолл назначен генеральным менеджером клуба НХЛ "Питтсбург"

Шайба Малкина не спасла "Питтсбург" от поражения в матче НХЛ с "Айлендерс"

"Для меня большая честь присоединиться к "Питтсбург Пингвинз" - организации, хорошо известной своим превосходством на льду и за его пределами, - сказал 56-летний Хекстолл. - Я с нетерпением жду совместной работы с Брайаном и всей организацией для достижения конечной цели - привезти еще один Кубок Стэнли в Питтсбург".

27 января пост генменеджера по личным причинам покинул Джим Рутерфорд, занимавший эту должность с сезона-2014/15 и приведший "Питтсбург" к двум победам в Кубке Стэнли.

В качестве игрока в НХЛ Хекстолл выступал за "Филадельфию", "Квебек" и "Нью-Йорк Айлендерс". На его счету 608 матчей в лиге, в которых он забросил две шайбы. Больше голов среди вратарей только в активе Мартина Бродо (три).

В составе "Питтсбурга" выступает российский нападающий Евгений Малкин.