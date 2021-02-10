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ММА

Нурмагомедов заявил, что готов освободить титул чемпиона UFC

После защиты титула в октябре 2020 года россиянин объявил о завершении карьеры
Хабиб Нурмагомедов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Хабиб Нурмагомедов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов готов освободить титул. Об этом Нурмагомедов сказал журналистам.

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"Если меня лишат титула, ситуация успокоится. Я устал от этой неопределенности, дивизион должен идти вперед. Я понимаю Дэйну Уайта (глава UFC - прим. ТАСС), один ушел, другой ушел, ему надо зарабатывать деньги. Но мое решение окончательное", - заявил Нурмагомедов.

В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде на турнире UFC и объявил о завершении карьеры. Свое решение он объяснил обещанием матери.

Нурмагомедов стал чемпионом UFC в апреле 2018 года, победив единогласным решением судей американца Эла Яквинту. Он трижды защитил титул: в поединках против Конора Макгрегора, Дастина Порье и Гэтжи.

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ММАНурмагомедов, Хабиб Абдулманапович
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