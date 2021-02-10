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ММА

Хабиб Нурмагомедов заявил, что руководство UFC не сможет убедить его возобновить карьеру

Спортсмен не хочет, чтобы из-за него была неопределенность в дивизионе

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что сделал для своего вида спорта все и руководство промоушена не убедит его возобновить карьеру. Об этом Нурмагомедов рассказал журналистам.

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"Я бы хотел уже, чтобы была определенность. Я уже сказал свое решение, я все, что нужно, сделал в этом виде спорта. Я сказал свои да или нет. Не хочу, чтобы из-за меня был простой и на мне все зацикливалось", - заявил Нурмагомедов.

В октябре 2020 года россиянин победил американца Джастина Гэтжи во втором раунде и объявил о завершении карьеры, объяснив это решение обещанием, данным матери. Нурмагомедов стал чемпионом UFC в апреле 2018 года, победив единогласным решением судей американца Эла Яквинту. Он трижды защитил титул - в поединках против Конора Макгрегора, Дастина Порье и Гэтжи.

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