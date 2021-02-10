{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Российский боец Немков примет участие в Гран-при Bellator

16 апреля он проведет четвертьфинальный поединок против американца Фила Дэвиса

ТАСС, 10 февраля. Чемпион Bellator в полутяжелом весе россиянин Вадим Немков вошел в число участников Гран-при организации. Об этом сообщает пресс-служба Bellator.

На эту тему
Федор Емельяненко: нельзя применять бойцовские навыки вне ринга

16 апреля Немков проведет четвертьфинальный поединок против американца Фила Дэвиса. Также в число участников Гран-при вошли бразилец Лиото Мачида, туркменистанец Довлетджан Ягшимурадов, кубинец Йоэль Ромеро, американцы Райан Бейдер, Энтони Джонсон и Кори Андерсон. В случае победы в четвертьфинале следующим соперником Немкова станет победитель боя между Джонсоном и Ромеро. Полуфиналы турнира запланированы на июль, финал - на октябрь.

Немков победил Бейдера 21 августа 2020 года и стал чемпионом Bellator в полутяжелом весе. С Дэвисом россиянин также уже встречался ранее - в 2018 году он выиграл раздельным решением судей. Всего на счету 28-летнего спортсмена, входящего в команду Федора Емельяненко, 12 побед и два поражения.

Теги
Емельяненко, Федор ВладимировичММА
ММА
Хабиб Нурмагомедов заявил, что руководство UFC не сможет убедить его возобновить карьеру
Спортсмен не хочет, чтобы из-за него была неопределенность в дивизионе
Читать полностью