Российский боец Немков примет участие в Гран-при Bellator

ТАСС, 10 февраля. Чемпион Bellator в полутяжелом весе россиянин Вадим Немков вошел в число участников Гран-при организации. Об этом сообщает пресс-служба Bellator.

16 апреля Немков проведет четвертьфинальный поединок против американца Фила Дэвиса. Также в число участников Гран-при вошли бразилец Лиото Мачида, туркменистанец Довлетджан Ягшимурадов, кубинец Йоэль Ромеро, американцы Райан Бейдер, Энтони Джонсон и Кори Андерсон. В случае победы в четвертьфинале следующим соперником Немкова станет победитель боя между Джонсоном и Ромеро. Полуфиналы турнира запланированы на июль, финал - на октябрь.

Немков победил Бейдера 21 августа 2020 года и стал чемпионом Bellator в полутяжелом весе. С Дэвисом россиянин также уже встречался ранее - в 2018 году он выиграл раздельным решением судей. Всего на счету 28-летнего спортсмена, входящего в команду Федора Емельяненко, 12 побед и два поражения.