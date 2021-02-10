{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Australian Open

Российский теннисист Карацев вышел в третий круг на своем первом турнире Большого шлема

Карацев отдал только один гейм белорусу Егору Герасимову
Аслан Карацев EPA-EFE/VASSIL DONEV
Описание
Аслан Карацев
© EPA-EFE/VASSIL DONEV

ТАСС, 10 февраля. Российский теннисист Аслан Карацев победил белоруса Егора Герасимова в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) - первого в сезоне турнира серии Большого шлема.

На эту тему
Россиянка Потапова впервые в карьере вышла в третий раунд турнира Большого шлема

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:1, 6:0. Карацеву 27 лет, он впервые попал в основную сетку турнира серии Большого шлема. Ранее ему не удавалось преодолеть квалификацию. Россиянин занимает 113-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В воскресенье россиянин в составе национальной сборной стал победителем ATP Cup. Герасимов идет на 79-м месте в рейтинге ATP.

Во третьем раунде Карацев сыграет с победителем матча между французом Александром Мюллером (210-й номер в мировом рейтинге) и аргентинцем Диего Шварцманом (9).

Australian Open завершится 21 февраля. Действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $61 млн. Соревнования проходят в присутствии зрителей - на все корты допускается максимум 30 тыс. человек в день (около половины от обычной посещаемости).

Теги
Australian Open
НХЛ
Шайба Дадонова не спасла "Оттаву" от поражения в матче НХЛ с "Эдмонтоном"
Российский нападающий отличился второй раз за два дня, его клуб дважды уступил в этих играх
Читать полностью