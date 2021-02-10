Российский теннисист Карацев вышел в третий круг на своем первом турнире Большого шлема

Россиянка Потапова впервые в карьере вышла в третий раунд турнира Большого шлема

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:1, 6:0. Карацеву 27 лет, он впервые попал в основную сетку турнира серии Большого шлема. Ранее ему не удавалось преодолеть квалификацию. Россиянин занимает 113-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В воскресенье россиянин в составе национальной сборной стал победителем ATP Cup. Герасимов идет на 79-м месте в рейтинге ATP.

Во третьем раунде Карацев сыграет с победителем матча между французом Александром Мюллером (210-й номер в мировом рейтинге) и аргентинцем Диего Шварцманом (9).

Australian Open завершится 21 февраля. Действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $61 млн. Соревнования проходят в присутствии зрителей - на все корты допускается максимум 30 тыс. человек в день (около половины от обычной посещаемости).