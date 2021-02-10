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Australian Open

Касаткина проиграла седьмой ракетке мира Соболенко во втором раунде Australian Open

Представительница Белоруссии выиграла в двух сетах

ТАСС, 10 февраля. Российская теннисистка Дарья Касаткина уступила представительнице Белоруссии Арине Соболенко в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) - первого в сезоне турнира серии Большого шлема.

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Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:3. 23-летняя россиянка занимает 75-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). 22-летняя Соболенко идет на седьмой позиции.

Касаткина ни разу не проходила дальше третьего круга на Australian Open, в прошлом году выбыла после первого раунда. Ее лучший результат на турнирах Большого шлема - выход в четвертьфинал "Ролан Гаррос" и Уимблдона в 2018 году.

Australian Open завершится 21 февраля. Действующей чемпионкой является американка София Кенин. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $61 млн. Соревнования проходят в присутствии зрителей - на все корты допускается максимум 30 тыс. человек в день (около половины от обычной посещаемости).

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