Главный тренер "Флориды" отметил игру Бобровского в победном матче НХЛ

В ночь на среду "Флорида" на своем льду победила "Детройт" со счетом 2:1. Хоккеисты гостей открыли счет на 4-й минуте, после чего российский голкипер был надежен и больше не пропустил, отразив 31 бросок и став в итоге второй звездой встречи.

"Он был действительно хорош. Сделал то, что должен был сделать, несмотря на серьезный трафик. Он сохранил самообладание. Отличное возвращение, нам нужно было, чтобы он удерживал крепость, и он справился", - отметил Кенневилль.

Один из самых высокооплачиваемых вратарей лиги Бобровский сыграл пять матчей в текущем сезоне, как и его конкурент за место основного голкипера команды Крис Дриджер. При этом в предыдущих двух встречах место в воротах доверяли канадцу. "Флорида" занимает второе место в таблице Центрального дивизиона. Следующий матч команда проведет в ночь на 12 февраля против "Тампы".