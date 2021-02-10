Три передачи Сергачева помогли "Тампе" разгромить "Нэшвилл" в матче НХЛ

ТАСС, 10 февраля. Российский защитник "Тампы" Михаил Сергачев сделал три результативные передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нэшвилла".

Шайба Дадонова не спасла "Оттаву" от поражения в матче НХЛ с "Эдмонтоном"

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Встреча завершилась со счетом 6:1. В составе "Тампы" шайбы забросили Стивен Стэмкос (12-я, 55-я минуты), Ондржей Палат (13), Мэтью Джозеф (15, 57), Янни Гурд (47). У "Нэшвила" отличился Рокко Гримальди (5).

Сергачева признали первой звездой матча. Третьей стал российский голкипер Андрей Василевский, отразивший 32 броска. Результативной передачей отметился форвард "Тампы" Александр Волков.

В таблице Центрального дивизиона "Тампа" лидирует с 19 очками в 11 матчах. "Нэшвилл" идет на седьмом месте с 10 очками после 13 встреч.