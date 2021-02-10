"Сан-Хосе" обыграл "Лос-Анджелес". Кныжов набрал первое очко в НХЛ

В эпизоде с голом Кутюра результативной передачей отметился 22-летний российский защитник Николай Кныжов. Он набрал первое очко в НХЛ, всего на его счету 14 проведенных матчей за клуб.

В составе победителей шайбы забросили Тимо Майер (2-я минута), Логан Кутюр (18), Эвандер Кейн (60), победный буллит реализовал Кутюр. У "Лос-Анджелеса" отличились Анже Копитар (28) и Дастин Браун (38, 51).

ТАСС, 10 февраля. "Сан-Хосе" в серии буллитов победил "Лос-Анджелес" со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Лос-Анджелес" занимает последнее, восьмое место в таблице Западного дивизиона, имея в активе 9 очков в 12 играх. "Сан-Хосе" расположился на седьмом месте с 11 очками в 11 встречах. 12 февраля команды вновь сыграют друг с другом.

В других матчах дня "Вегас" дома обыграл "Анахайм" (5:4), а "Виннипег" в гостях уступил "Калгари" (2:3).