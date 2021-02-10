Форвард клуба НХЛ "Тампа" Кучеров рассказал о сроках возвращения на лед после травмы

ТАСС, 10 февраля. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа" Никита Кучеров рассказал, что о датах его возвращения на лед можно будет говорить по прошествии четырех-пяти месяцев после операции. Комментарий спортсмена приводит "Газета.Ru" со ссылкой на российскую версию официального сайта НХЛ.

В декабре 2020 года 27-летний россиянин успешно перенес операцию на бедре. Из-за травмы он полностью пропустит нынешний регулярный чемпионат НХЛ.

"Пока дат нет, сейчас главное успеть выйти на лед, а там будет видно по прогрессу и тому, как я буду себя чувствовать, каким будет мое состояние, - сказал Кучеров. - В данный момент мне тяжело что-то сказать... Поживем - увидим, как я буду себя чувствовать на льду и вне льда. Подумаем о дате Х, когда со дня операции пройдет четыре-пять месяцев, а сейчас прошло только полтора".

"Как я знаю, фанатов на наших матчах нет. Однако я сам не выходил на лед, не видел трибуны, только слышал об этом. Сам я смотрю матчи из раздевалки, и в то время, когда идет матч, мне делают массаж или я кручу велик. Я постоянно занят и смотрю матчи по ТВ", - добавил хоккеист.

В прошлом сезоне "Тампа" выиграла Кубка Стэнли, а Кучеров стал лучшим бомбардиром плей-офф, набрав 34 очка (7 шайб + 27 передач). Всего на счету россиянина 515 игр в регулярных чемпионатах, в которых он набрал 547 (221+326) очков. В плей-офф Кучеров сыграл 90 матчей и набрал 95 (36+59) очков. По итогам сезона-2018/19 форвард получил награду "Харт трофи" (самый ценный игрок регулярного чемпионата), а также призы "Тед Линдсей эворд" (лучший хоккеист по мнению игроков НХЛ) и "Арт Росс трофи" (лучший бомбардир регулярного чемпионата).