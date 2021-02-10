Инфографику ЧМ протестировали с именами не попавших на турнир российских биатлонистов

БЛЕД /Словения/, 10 февраля. /ТАСС/. Визуальное оформление результатов соревнований, которое будет использоваться во время трансляций чемпионата мира по биатлону в Поклюке, протестировали с указанием имен российских спортсменов, не отобравшихся на турнир. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Старт чемпионату мира в Словении будет дан 10 февраля, соревновательную программу откроет смешанная эстафета. Во вторник в Поклюке состоялись официальные тренировки, во время которых проверялась готовность инфографики соревнований. На основной экран стадиона выводилась информация о предстоящих гонках с указанием смоделированных результатов спортсменов.