Инфографику ЧМ протестировали с именами не попавших на турнир российских биатлонистов

БЛЕД /Словения/, 10 февраля. /ТАСС/. Визуальное оформление результатов соревнований, которое будет использоваться во время трансляций чемпионата мира по биатлону в Поклюке, протестировали с указанием имен российских спортсменов, не отобравшихся на турнир. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.
Старт чемпионату мира в Словении будет дан 10 февраля, соревновательную программу откроет смешанная эстафета. Во вторник в Поклюке состоялись официальные тренировки, во время которых проверялась готовность инфографики соревнований. На основной экран стадиона выводилась информация о предстоящих гонках с указанием смоделированных результатов спортсменов.
В их числе оказались российские биатлонисты Семен Сучилов и Кирилл Стрельцов, которые не вошли в состав на чемпионат мира. По ходу сезона они привлекались к выступлению за национальную команду, однако отбор на главный старт сезона не прошли. Имена попавших в состав команды спортсменов во время настройки инфографики также появлялись.
Напротив имен российских биатлонистов вместо флага страны было указано монохромное изображение эмблемы Союза биатлонистов России. Это связано с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA), которые обязывают российскую сборную выступать на чемпионате мира без государственных символов и гимна, в качестве команды национальной федерации.