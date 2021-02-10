Боец Харитонов отказался от операций на сломанных носу и орбитальной кости

"На носу надо операцию делать, об этом говорят врачи, - сказал 40-летний Харитонов. - Но если я ее сделаю, это может затянуться минимум еще на полгода. А если у меня не будет спаррингов, это может затянуться и на год, и на два. А потом может пора будет и завершить карьеру, но я не хочу".

"Мне нос ломали много раз. Единственное что - орбитальная кость, она немножко поддавливает. Посмотрим, как будет себя чувствовать глаз. Но, опять же, если делать на нее операцию, еще более долгий срок не буду выступать, это риск, но кто не рискует, тот не пьет шампанского", - добавил боец.