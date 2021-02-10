Голкипер "Флориды" Бобровский признан первой звездой дня в НХЛ

ТАСС, 10 февраля. Российский голкипер "Флориды" Сергей Бобровский признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В ночь на среду "Флорида" на своем льду победила "Детройт" со счетом 2:1. Бобровский отразил 31 бросок по своим воротам.

Второй звездой дня стал нападающий "Тампы" Стивен Стэмкос, забросивший две шайбы и отдавший одну голевую передачу в гостевом матче с "Нэшвиллом" (6:1).

Третьей звездой признан нападающий "Калгари" Элиас Линдхольм, который забросил победную шайбу в домашнем матче с "Виннипегом" (3:2).