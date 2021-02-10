Тяжелоатлеты из 39 стран планируют принять участие в московском чемпионате Европы

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Предварительные заявки на участие в чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Москве подали 39 национальных федераций. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

Срок подачи предварительных заявок на участие в континентальном первенстве истек 9 февраля. Турнир пройдет с 3 по 11 апреля.