Тяжелоатлеты из 39 стран планируют принять участие в московском чемпионате Европы

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Предварительные заявки на участие в чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Москве подали 39 национальных федераций. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.
Срок подачи предварительных заявок на участие в континентальном первенстве истек 9 февраля. Турнир пройдет с 3 по 11 апреля.
"Заявки на участие в московском чемпионате Европы поступили от 39 национальных федераций", - отметил Агапитов.
На чемпионате Европы в Москве планируют выступить спортсмены России, Болгарии, Украины, Сербии, Румынии, Турции, Хорватии, Белоруссии, Молдавии, Франции, Италии, Дании, Польши, Испании, Греции, Великобритании, Швеции, Израиля, Азербайджана, Бельгии, Норвегии, Косова, Финляндии, Мальты, Эстонии, Швейцарии, Исландии, Армении, Нидерландов, Грузии, Венгрии, Чехии, Словакии, Литвы, Австрии, Германии, Албании, Ирландии и Латвии.
Окончательные заявки для участия в чемпионате Европы должны быть поданы к 1 апреля.
Изначально чемпионат Европы должен был состояться в апреле 2020 года, затем его планировалось провести в начале июня, потом - в конце октября - начале ноября. Причиной неоднократных переносов соревнований была пандемия коронавируса.