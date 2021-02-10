Московское "Динамо" предложило хоккеисту Шипачеву новый контракт по схеме "2+1"

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" сделал предложение капитану команды Вадиму Шипачеву по новому контракту. Об этом журналистам сообщил генеральный директор бело-голубых Евгений Кровопусков.

Шипачев выступает за "Динамо" с сезона-2018/19. Действующий контракт 33-летнего хоккеиста со столичным клубом истекает 30 апреля.

"Вчера Вадим был в клубе. Мы встречались с ним и предложили ему новый контракт по схеме "2+1", - сказал Кровопусков. - Мы сказали, что заинтересованы в нем, сейчас менеджеры и агент "вычищают" контракт".