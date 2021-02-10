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Летние олимпийские виды спорта

ЧЕ по тяжелой атлетике планируется провести в московском Дворце гимнастики Винер-Усмановой

Турнир пройдет с 3 по 11 апреля
Дворец гимнастики Винер-Усмановой Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Дворец гимнастики Винер-Усмановой
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Московский чемпионат Европы по тяжелой атлетике планируется провести во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

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Чемпионат Европы пройдет с 3 по 11 апреля в Москве. В соревнованиях планируют принять участие тяжелоатлеты из 39 стран.

"Соревнования планируется провести во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой", - сказал Агапитов.

Первоначально планировалось, что чемпионат Европы должен был принять реконструированный спорткомплекс "Дружба".

Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой, открывшийся в июне 2019 года, является местом проведения не только гимнастических состязаний. С 7 по 8 ноября 2020 года здесь проходил международный турнир по спортивной борьбе "Гран-при Москвы", с 21 по 28 ноября - чемпионат Европы по скалолазанию.

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