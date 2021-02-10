СМИ: футболист "Реала" Рамос отказался от продления контракта с клубом

ТАСС, 10 февраля. Капитан испанского футбольного клуба "Реал" Серхио Рамос отказывается продлевать контракт с командой. Об этом сообщает испанская радиостанция Cope.

Рамос отклонил предложение сроком на два года с сокращением заработной платы на 10% из-за кризиса, связанного с коронавирусом, и на один год - с текущей зарплатой (€12 млн). Согласно информации источника, "Реал" больше не собирается делать предложений о продлении контракта, а сам Рамос уже попрощался с клубом.

В субботу Рамос перенес операцию на мениске левого колена, в связи с чем пропустит от шести до семи недель.

Рамос выступает за "Реал" с 2005 года. В составе мадридской команды он становился пятикратным чемпионом Испании, двукратным обладателем кубка и четырехкратным обладателем суперкубка страны, четырежды выигрывал Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, а также три раза побеждал в розыгрыше Суперкубка УЕФА. В нынешнем сезоне он провел в разных турнирах 18 матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

В составе сборной Испании Рамос выиграл чемпионат мира (2010) и чемпионат Европы (2008, 2012).