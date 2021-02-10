Кровопусков: хоккеистам "Динамо" поставлена задача бороться за победу в Кубке Гагарина

"Советом директоров и учредителями "Динамо" поставлена задача бороться за победу в Кубке Гагарина, выйти [как минимум] в финал, - сказал Кровопусков. - Задачу никто не снимает, у нас собран один из лучших составов в КХЛ, такие игроки, как Вадим Шипачев, Дмитрий Яшкин, Дмитрий Кагарлицкий, Даниил Тарасов и Андрей Миронов. Мы прекрасно понимаем, что нам с Виктором Меркуловым (генменеджером "Динамо" - прим. ТАСС) удалось собрать хороший состав. Поэтому никто не снимает ответственности и есть только одна цель - Кубок Гагарина".

По ходу регулярного чемпионата ворота "Динамо" защищают Иван Бочаров, Эмиль Гарипов и Александр Еременко. "Опасений за вратарскую позицию нет, идет здоровая конкуренция. Дай бог, чтобы все дожили до 41 года и так играли в хоккей. Я очень доволен Сашей", - сказал Кровопусков.

Регулярный чемпионат, в котором бело-голубым осталось провести пять встреч, завершится 27 февраля. Плей-офф КХЛ начнется 2 марта.