"Динамо" готово предложить Еременко место в тренерском штабе после окончания карьеры

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" готов предложить место в тренерском штабе вратарю команды Александру Еременко, когда он завершит спортивную карьеру. Об этом журналистам сообщил генеральный директор бело-голубых Евгений Кровопусков.

Еременко является воспитанником "Динамо". Он выступал за клуб с 2001 по 2005 год, а также с 2011 года по настоящее время. 40-летний голкипер является шестикратным чемпионом России: трижды в составе "Динамо" (2005, 2012, 2013), дважды - в составе уфимского "Салавата Юлаева" (2008, 2011) и один раз - в составе казанского "Ак Барса" (2006). В нынешнем регулярном чемпионате Еременко провел 14 матчей, трижды сыграв "на ноль".

"Даже если Саша когда-то примет решение оставить карьеру хоккеиста, мы его всегда ждем, - сказал гендиректор клуба. - Ему об этом уже было сделано предложение. Мы сказали Саше, что как только он отыграет свой финальный матч, то ставка тренера вратарей в основной команде его всегда ждет".

В составе сборной России Еременко дважды стал чемпионом мира (2008, 2009), завоевал серебро мирового первенства 2010 года и бронзовые медали турниров 2005 и 2007 годов.