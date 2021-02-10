"Динамо" планирует построить новый комплекс из четырех хоккейных арен к 2026 году

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Московское "Динамо" к 2026 году планирует возвести новый комплекс из четырех хоккейных арен. Об этом журналистам сообщил технический директор бело-голубых Никита Бажанов.

Данный проект станет частью программы реновации и развития недействующей промзоны в пойме Москвы-реки между Звенигородским шоссе и Шмитовским проездом. Он будет состоять из большой многофункциональной арены на 8-9 тыс. зрителей, малой арены на 4 тыс. зрителей и двух ледовых арен вместимостью 300 человек. Также на территории комплекса будет расположен медицинский центр, гостиница, универсальный спортивный зал и офисный центр.

"С руководством города у нас уже практически проведены переговоры о выделении земельного участка, - сказал председатель совета директоров хоккейного клуба "Динамо" Виктор Воронин. - Как только мы получим в распоряжение участок, сразу же приступаем к проектированию. Строительство комплекса на сегодняшний день оценивается примерно в 10 млрд рублей и займет около пяти лет".

Воронин сообщил, что команда Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) продолжит играть на "ВТБ-Арене". "ВТБ-Арена" будет основной, но с учетом того, что там есть иногда потребность в проведении других мероприятий, было принято решение, что новая арена будет резервной. Но полностью весь функционал хоккейного клуба "Динамо" - от детской школы до первой команды - будет сосредоточено в новом комплексе", - пояснил генеральный директор "Динамо" Евгений Кровопусков.

Академия "Динамо" с 2015 года находилась в Парке легенд, где располагается нынешняя "ЦСКА-Арена". "С этого года договор расторгнут из-за того, что ЦСКА полностью переезжает туда. Детская академия со следующего сезона будет базироваться в Тушине, у нас подписан договор до тех пор, пока мы не введем в эксплуатацию свой новый комплекс", - отметил Кровопусков.