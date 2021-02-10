Сорокин: предстоящий визит делегации УЕФА в Петербург должен стать последним перед Евро

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах, он был перенесен на год из-за пандемии коронавируса. В Петербурге состоятся три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов турнира. Эксперты УЕФА посещали Петербург 4 февраля 2020 года, тот визит должен был быть последним. Предстоящий визит пройдет 11-12 февраля.

"Так получилось, что у нас второй завершающий визит, больше визитов до самого турнира не предполагается, - сказал Сорокин. - Для нас он очень важен - мы больше не проводим виртуальных встреч, наши коллеги из УЕФА приезжают, чтобы очно провести этот визит. Это значит, что начинается живое операционное общение по поводу организации матчей на стадионе в Санкт-Петербурге".

"Самое важное - мы должны финализировать все вопросы, касающиеся взаимодействия всех функций. У нас запланированы десятки встреч, каждая из них рассмотрит отдельный аспект подготовки Евро как на стадионе, так и за его пределами. У нас достаточно обширная программа, выходящая за пределы футбола. Все это мы планируем обсуждать с нашими коллегами из УЕФА", - добавил Сорокин.

Матчи чемпионата Европы должны принять Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.