Музыка Чайковского будет звучать на награждении российских конькобежцев на чемпионате мира

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Музыкальный фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского будет звучать на церемониях награждения в случае побед российских спортсменов на чемпионатах мира по конькобежному спорту и шорт-треку. Об этом ТАСС рассказала исполнительный директор Союза конькобежцев России (СКР) Варвара Барышева.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна страны.

"Первый концерт Чайковского, вступление - этот музыкальный отрезок был направлен в Международный союз конькобежцев (ISU), сегодня получили ответ, что музыка согласована, - сказала Барышева. - Она будет использоваться при награждении наших спортсменов на чемпионатах мира по конькобежному спорту и шорт-треку".

Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях пройдет с 11 по 14 февраля в нидерландском Херенвене. Мировое первенство по шорт-треку состоится с 5 по 7 марта в нидерландском Дордрехте.