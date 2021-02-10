Барышева: российские конькобежцы сами выбрали музыку Чайковского в качестве гимна на ЧМ

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Идея использования музыки Петра Чайковского на церемониях награждения в случае побед россиян на чемпионатах мира по конькобежному спорту и шорт-треку принадлежит самим спортсменам. Об этом ТАСС рассказала исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

Музыка Чайковского будет звучать на награждении российских конькобежцев на чемпионате мира

Ранее Барышева сообщила ТАСС, что на награждении россиян будет звучать музыкальный фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского.

"На самом деле, это был выбор команды. Мы хотели, чтобы была хорошая отсылка к нашей истории, произведениям, которые ассоциируются с Россией, - сказала она. - Что-то величественное, что соответствует моменту, когда спортсмен стоит на высшей ступени пьедестала. Это произведение нашло отклик у наших спортсменов, особо даже не сомневались".

Чемпионат мира пройдет в Херенвене с 11 по 14 февраля. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна страны.