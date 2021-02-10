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Санкции WADA против российского спорта

Барышева: российские конькобежцы сами выбрали музыку Чайковского в качестве гимна на ЧМ

На награждении россиян будет звучать музыкальный фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром №1
Исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева Александр Щербак/ТАСС
Описание
Исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Идея использования музыки Петра Чайковского на церемониях награждения в случае побед россиян на чемпионатах мира по конькобежному спорту и шорт-треку принадлежит самим спортсменам. Об этом ТАСС рассказала исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

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Ранее Барышева сообщила ТАСС, что на награждении россиян будет звучать музыкальный фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского.

"На самом деле, это был выбор команды. Мы хотели, чтобы была хорошая отсылка к нашей истории, произведениям, которые ассоциируются с Россией, - сказала она. - Что-то величественное, что соответствует моменту, когда спортсмен стоит на высшей ступени пьедестала. Это произведение нашло отклик у наших спортсменов, особо даже не сомневались".

Чемпионат мира пройдет в Херенвене с 11 по 14 февраля. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна страны.

Теги
Санкции WADA против российского спорта
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