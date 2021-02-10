Российской команде по биатлону на ЧМ разрешили сохранить флаги страны на своих автомобилях

БЛЕД /Словения/, 10 февраля. /ТАСС/. Российской команде разрешили не заклеивать государственные символы страны на минивэнах и вакс-грузовике, которые команда использует во время чемпионата мира по биатлону. Об этом ТАСС сообщили в Международном союзе биатлонистов (IBU).

Отказаться от использования государственных символов и гимна страны на чемпионате мира российскую команду обязывают санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA), которые вступили в силу в декабре прошлого года. Сборная на турнире выступает в статусе команды Союза биатлонистов России, однако полное название национальной федерации запрещено, использовать можно только ее английскую аббревиатуру - RBU (Russian Biathlon Union). Полное название федерации на транспорте тоже разрешено оставить.

Существующие на чемпионате мира по биатлону правила также не разрешают членам российской команды оставлять публикации в социальных сетях, на которых изображены государственные символы России. "Но доводить дело до абсурда никто не хочет, поэтому команде разрешено оставить наклейки на автомобилях", - отметили в IBU.

В СБР подтвердили достигнутую договоренность. Было отмечено, что российским спортсменам рекомендовано не делать фотографии на фоне транспорта сборной, чтобы не нарваться на неприятности.