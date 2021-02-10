В международной федерации оценили выбор музыки Чайковского для российских конькобежцев

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Музыкальный фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского, который будет звучать в случае побед российских спортсменов на чемпионатах мира по конькобежному спорту и шорт-треку, является очень патриотичным. Такое мнение ТАСС высказал глава технического комитета Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Кибалко.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна страны. В среду исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева сообщила ТАСС, что музыка Чайковского будет звучать на церемониях награждения на ЧМ в случае побед российских конькобежцев и шорт-трекистов.

"Очень оригинальное решение, правильно сделали - это достаточно патриотичный вариант, - сказал Кибалко. - Всем это решение очень нравится, и, думаю, не просто так это концерт Чайковского именно "номер 1". Сейчас главное, чтобы была медаль, было первое место, чтобы все его услышали".

14 января комиссия спортсменов предложила Олимпийскому комитету России (ОКР) использовать вместо гимна России на Олимпиаде "Катюшу". "Не удивлен, что от конькобежцев было такое интересное предложение. У нас физически нет времени ждать - "Катюша" ушла в дебри согласований, а у нас уже завтра чемпионат начинается", - отметил Кибалко.

Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях пройдет с 11 по 14 февраля в нидерландском Херенвене. Мировое первенство по шорт-треку состоится с 5 по 7 марта в нидерландском Дордрехте.