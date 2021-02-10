Тренер сборной России по шорт-треку прокомментировал выбор музыки для награждения на ЧМ

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна страны. В среду исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева сообщила ТАСС , что музыка Чайковского будет звучать на церемониях награждения в случае побед российских спортсменов на чемпионатах мира по конькобежному спорту и шорт-треку.

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Российские шорт-трекисты решили, что музыкальный фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского лучше остальных композиций подходит в качестве музыки для награждения в случае побед на чемпионате мира. Об этом ТАСС рассказал старший тренер сборной России по шорт-треку Владимир Григорьев.

"Сборная всегда за национальный гимн, ведь это представление страны, - сказал Григорьев. - Страна заботится о нас, и именно страну мы представляем на международных стартах, не регионы. Хотелось бы, конечно, чтобы на международных стартах у нас звучал именно гимн. Что касается его альтернативы - тут у каждого свое мнение и свой музыкальный вкус".

"Все же гимн у нас один, он узнаваем, а что выбрать вместо него - тут не может быть единого мнения. Все решили, что композиция Чайковского подходит лучше остальных, комиссия одобрила Чайковского. Насколько радостно будет слушать Чайковского на церемонии награждения? Думаю, стоит сначала взять медаль, а потом уже об этом говорить", - добавил он.

Чемпионат мира по шорт-треку состоится с 5 по 7 марта в нидерландском Дордрехте.