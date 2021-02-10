Российские гимнасты получили еще две квоты на Игры после отмены квалификационных турниров

ТАСС, 10 февраля. Два этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в личном многоборье (All-Around World Cup Series), которые должны были стать отборочными на Олимпийские игры 2020 года в Токио, отменены из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации гимнастики (FIG).

Серия состоит из четырех этапов - в Милуоки (США, штат Висконсин), Штутгарте (Германия), Бирмингеме (Великобритания) и Токио. Изначально планировалось, что они пройдут с марта по апрель 2020 года, однако из-за коронавируса удалось провести только этап в Милуоки, три остальных были перенесены на 2021 год. Этапы в Штутгарте (20-21 марта) и Бирмингеме (27 марта) не состоятся. Этап в Токио, который запланирован на 4 мая в качестве тестовых соревнований Игр, пока не затронут.

Согласно правилам олимпийской квалификационной системы, необходимо провести минимум три этапа, чтобы подтвердить результаты серии в качестве квалификации к Играм-2020. Следовательно, три олимпийские квоты, разыгрываемые в этой серии как в мужской, так и в женской спортивной гимнастике, должны быть перераспределены.

По правилам, квоты достаются странам, занявшим наивысшие позиции в командном зачете по итогам квалификации на чемпионат мира 2019 года. Таким образом, квоты на Игры-2020 в мужской спортивной гимнастике получили Россия, Китай и Япония, в женской - США, Китай и Россия.

На сегодняшний день распределены 82 квоты из 98 в мужской гимнастике и 84 из 98 - в женской. Оставшиеся места будут распределены на этапах Кубка мира по спортивной гимнастике на отдельных снарядах и на континентальных чемпионатах.