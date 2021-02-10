УЕФА ответил на сообщения об изменении формата Лиги чемпионов с 2024 года

В среду телеканал Sky Sports сообщил, что все 55 федераций - членов УЕФА поддержали предложение организации об изменении формата розыгрыша Лиги чемпионов с 2024 года. Отмечается, что окончательное решение по этому вопросу, скорее всего, будет принято в апреле.

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не принял решения об изменении формата Лиги чемпионов с 2024 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА.

"В настоящее время проводятся широкие консультации со всеми заинтересованными сторонами, никакого решения по этой теме принято не было. На данном этапе у нас нет дополнительной информации или каких-либо дополнительных комментариев, которые мы могли бы предоставить вам", - сообщили в пресс-службе УЕФА в ответ на запрос ТАСС по поводу публикации Sky Sports.

В службе коммуникаций Российского футбольного союза также высказались о появившейся в британских СМИ информации. "Решения нет, мы не комментируем", - сообщили в организации.

Как может измениться формат Лиги чемпионов

В конце января испанское издание AS сообщило о том, что УЕФА разрабатывает новый формат Лиги чемпионов. В сообщении отмечалось, что организация готова предложить ведущим европейским клубам пересмотреть структуру главного еврокубкового турнира, а ее президент Александер Чеферин ведет переговоры с пятью представителями Европейской ассоциации клубов: испанским "Реалом", итальянским "Ювентусом", английским "Манчестер Юнайтед", французским ПСЖ и турецким "Фенербахче".

В публикации также отмечалось, что УЕФА планирует предоставить топ-клубам более влиятельную роль в новом турнире, а также разработать новую систему распределения доходов между участниками турнира. Планируется, что реформа произойдет в 2024 году. Вместе с тем, не исключен вариант, при котором изменение формата Лиги чемпионов может случиться на один-два года раньше. Это произойдет, если переговоры между заинтересованными сторонами пройдут быстро и успешно.

Предполагается, что количество участвующих в Лиге чемпионов команд будет увеличено с 32 до 36. Количество игр каждой команды на групповом этапе будет увеличено с шести до десяти. Три дополнительных места в группах будут выделены для команд из Англии, Испании, Италии и Германии, которые сейчас имеют по четыре гарантированных места. Четвертое дополнительное место может достаться Франции, которая на данный момент имеет только два гарантированных места.

Нынешний формат восьми групп также будет преобразован, вместо него УЕФА планирует использовать вариант "швейцарской системы". Все 36 команд будут помещены в единую таблицу, соперники будут определяться на основе предсезонных рейтинговых позиций. Восьмерка лучших автоматически гарантирует себе выход в 1/8 финала, а следующие 16 команд в таблице должны будут провести матчи, чтобы гарантировать себе выход в плей-офф.